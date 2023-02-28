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«Гоблин» Пучков считает, что подросткам нужны положительные примеры, а не запреты

Марина Крижановская
13:00 28.02.2023
Блогер рассказал «Звезде» о своем отношении к идее запрета азиатских комиксов после драк подростков, принадлежащих к субкультуре «ЧВК Редан».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Одними запретами сложно чего-то добиться, необходимо искать другие решения сложившихся проблем. Писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал мнение Госдумы РФ о негативном влиянии комиксов на российскую молодежь.

В эксклюзивном комментарии «Звезде» он оценил инициативу парламентариев запретить в стране (как в Сети, так и в печати) комиксы после серии массовых драк с участием подростков, причисляющих себя к субкультуре «ЧВК Редан». Пучков выразил мнение, что одними запретами проблему не решить.

«Гоблин» также уверен: интерес и внимание детей надо перенаправлять на другие вещи. Лучше всего это работает на собственном примере родителей.

«Оно так не работает. "Держать и не пущать" в Интернете нельзя. Не можешь победить - возглавь. Если тебе не нравится, что дети этим занимаются, покажи им, чем надо заниматься, увлеки их делом каким-то, увлеки их своими идеями. Ну а если этого нет, то и результата не будет. Потому что все эти выступления - это просто сотрясение воздуха», - сказал Дмитрий «Гоблин».

Ранее в ДНР показали учебники и книги, по которым учились украинские дети. Представитель республики показал, что там «дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди». Вместе с тем они там названы «отребьем, уродами и прочим, и прочим, то есть изначально воспитывается неприятие уже, и неприятие всего русского».

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