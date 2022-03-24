«Называют отребьем и уродами»: в ДНР показали украинские «учебники» для детей

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ДНР показали книги и учебники, которые были изъяты в освобожденных от националистов городах Украины. Как отметил советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин, данная литература пропитана нацизмом и русофобией.

«В данный момент вы видите вещественные доказательства, изъятые в нескольких городах освобожденных территорий. Это Волноваха, Сартана и поселки рядом. Здесь присутствуют доказательства, изъятые в публичных библиотеках и образовательных учреждениях, в том числе в Доме культуры города Сартаны. Также есть материалы, полученные в администрации города Сартаны. Например, здесь находятся учебники, написанные под редакцией и через призму новой национальной идеи Украины, где Украина - "жертва", а Россия - "агрессор" и "палач". Это сквозит в каждом учебнике, это сквозит в каждой книжке», - рассказал Гагин, показывая изъятую литературу.

В качестве примера он продемонстрировал несколько книг. В одной из них, созданной, к слову, для детей, в очень отрицательном свете показывались жители Донбасса, а также пропагандировалось неприятие «всего русского».

«Дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди. В виде комиксов, чтобы дети могли легко видеть и запоминать. Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим, и прочим. То есть изначально воспитывается неприятие уже, и неприятие всего русского», - объяснил советник председателя правительства ДНР.

Ранее жительница Мариуполя, которой удалось сбежать из удерживаемого нацистами города, рассказала, как украинские экстремисты уничтожают мирных граждан. Так, по словам девушки, в ходе боев они прикрываются людьми как «живым щитом», а однажды даже взорвали неспособного сопротивляться человека гранатой.