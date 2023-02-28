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American Thinker: Вашингтону стоит признать симпатии «глобального Юга» к России

Анастасия Бобылева
12:47 28.02.2023
Обозреватель American Thinker Андреа Видбург считает, что в украинском конфликте большая часть Южного полушария принимает сторону России.
American Thinker: Вашингтону стоит признать симпатии «глобального Юга» к России
© Фото: Julia Nikhinson, CNP, Globallookpress
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США пора признать выбор «глобального Юга» в пользу России в украинском конфликте. Об этом пишет обозреватель American Thinker Андреа Видбург.

По ее словам, страны Южного полушария предпочли вести надежный бизнес с Москвой, потому что не доверяют западным странам.

«В то время как Запад одержим гендерами, блокировками и изменением климата, южное полушарие живет в реальном мире, в мире бедности, голода и высоких цен на энергию из-за конфликтов и безумия изменения климата», - цитирует ее RT.

Ранее об этом же писала испанский колумнист Мартинес-Баскуньян для El Pais. Она обратила внимание на то, пропагандируемые Западом идеи защиты «свободного мира» чужды странам «глобального Юга».

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