Испанский колумнист Мартинес-Баскуньян уверена, что Европе следует задуматься над переоценкой своего места в мире.

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Испанский колумнист Мариам Мартинес-Баскуньян на страницах газеты El Pais рассказала о неприятном выводе Запада. Она заявила, что реакция остального мира на украинский конфликт для западной стороны стала открытием.

Колумнист отметила, что президент США Джо Байден выставляет конфликт на Украине как борьбу «демократий и автократий» и называет свою страну защитником «свободного мира», но для многих стран, относящихся к глобальному Югу, эти идеи чужды. Государства, переживающие свои проблемы, не поддерживают точку зрения Запада, считает Мартинес-Баскуньян.

По ее словам, международная значимость стран, которые считались «неприсоединившимися», заметно возросла, и это оказалось «унизительным опытом» для Запада. Стали более весомыми голоса «обездоленных» в ООН: Бразилия представила мирный план по конфликту на Украине, Турция поддерживает отношения с Москвой, Китай налаживает торговые связи и с Россией, и с Западом.

Колумнист подчеркивает, что не стоит бороться с этими инициативами. Напротив, Европе следует пересмотреть свои приоритеты и задуматься над переоценкой своего места в мире.

«Возможно, пришло время отказаться от бальзама морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанным на правилах, которых мы все соблюдаем», - предлагает она.

Ранее обозреватель Focus заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе. Журналист считает, что западные политики своими громкими заявлениями лишь создают иллюзию помощи, которая скрывает реальное положение вещей.