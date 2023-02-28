Группа сержанта Гаджимусаева прорвалась в тыл врага и выбила нацистов из опорного пункта

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отделение Михаила Раздъяконова в составе подразделения российской мотострелковой роты во время оборонительных действий на стратегически важном рубеже подверглось нападению превосходящих сил противника. Мотострелки более шести часов отражали вражеские атаки.

В ходе боя группа украинских нацистов стремительно выдвинулась в направлении наших позиций для прорыва обороны. Сержант Михаил Раздъяконов оперативно и грамотно оценил обстановку и со своим отделением молниеносно атаковал прорывающихся во фланг боевиков.

Михаил Раздъяконов с товарищами вступили в ближний бой, огнем из стрелкового вооружения наши бойцы нанесли противнику значительное поражение, уничтожили пикап и более десяти националистов. Остатки разгромленной штурмовой группы боевиков спешно бежали с поля боя.

Старший сержант Михаил Раздъяконов показал себя грамотным командиром вверенного подразделения и проявил решимость, что позволило вовремя прийти на помощь, оказать огневую поддержку своим товарищам и выполнить поставленную боевую задачу по удержанию занимаемых позиций. В последствии это способствовало успешному продвижению российских войск.

Сержант Сабир Гаджимусаев, заместитель командира взвода