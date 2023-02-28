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Группа сержанта Гаджимусаева прорвалась в тыл врага и выбила нацистов из опорного пункта

00:23 28.02.2023
Сержант придумал отвлекающий маневр, что позволило штурмом взять опорный вражеский пункт, который сдерживал наступление наших основных сил и прорвать оборону националистов.
Группа сержанта Гаджимусаева прорвалась в тыл врага и выбила нацистов из опорного пункта
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ продолжает летопись подвигов российских военнослужащих в зоне специальной военной операции и знакомит с бойцами, совершившими геройские поступки.

Старший сержант Михаил Раздъяконов, командир мотострелкового отделения

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отделение Михаила Раздъяконова в составе подразделения российской мотострелковой роты во время оборонительных действий на стратегически важном рубеже подверглось нападению превосходящих сил противника. Мотострелки более шести часов отражали вражеские атаки.

В ходе боя группа украинских нацистов стремительно выдвинулась в направлении наших позиций для прорыва обороны. Сержант Михаил Раздъяконов оперативно и грамотно оценил обстановку и со своим отделением молниеносно атаковал прорывающихся во фланг боевиков.
Михаил Раздъяконов с товарищами вступили в ближний бой, огнем из стрелкового вооружения наши бойцы нанесли противнику значительное поражение, уничтожили пикап и более десяти националистов. Остатки разгромленной штурмовой группы боевиков спешно бежали с поля боя.

Старший сержант Михаил Раздъяконов показал себя грамотным командиром вверенного подразделения и проявил решимость, что позволило вовремя прийти на помощь, оказать огневую поддержку своим товарищам и выполнить поставленную боевую задачу по удержанию занимаемых позиций. В последствии это способствовало успешному продвижению российских войск.

Сержант Сабир Гаджимусаев, заместитель командира взвода

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Группа морских пехотинцев под командованием сержанта Сабира Гаджимусаева в составе штурмового подразделения российских войск выполняла боевую задачу по освобождению населенного пункта от украинских боевиков.

Группа сержанта Гаджимусаева использовала отвлекающий маневр и зашла в тыл ротного опорного пункта националистов, застав врага врасплох. Наши морпехи при поддержке минометной батареи и артиллерийских подразделений молниеносно ворвалась в укрепления противника. В ходе боя Сабир лично уничтожил до пяти боевиков.

Маневр группы Гаджимусаева позволил взять штурмом опорный вражеский пункт, который сдерживал наступление наших основных сил. Противник был выбит из опорного пункта, и российским подразделениям удалось стремительно прорвать оборону националистов и освободить населенный пункт.

Ранее сообщалось о геройских поступках гвардии сержанта Алексея Аленчева, который, рискуя жизнью, спас более 400 наших бойцов, оказывая им медпомощь на передовой и вынося на себе с поля боя.

Подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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