Группа сержанта Гаджимусаева прорвалась в тыл врага и выбила нацистов из опорного пункта
Сержант придумал отвлекающий маневр, что позволило штурмом взять опорный вражеский пункт, который сдерживал наступление наших основных сил и прорвать оборону националистов.
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Министерство обороны РФ продолжает летопись подвигов российских военнослужащих в зоне специальной военной операции и знакомит с бойцами, совершившими геройские поступки.
Старший сержант Михаил Раздъяконов, командир мотострелкового отделения