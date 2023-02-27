Запущено движение по трассе М-11 после массового ДТП

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Движение по федеральной трассе М-11 в сторону Москвы запущено в штатном режиме. Сообщается, что в пункты постоянной дислокации вернулись подразделения МЧС. В настоящее время работают две полосы в сторону столицы. Информацию сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Движение в Санкт-Петербург осуществляется по правой полосе. Сотрудники Автодора планируют монтировать барьерное ограждение, которое было снято, чтобы организовать временное движение.

«Движение в направлении Москвы по М-11 запущено», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на 503 километре трассы М-11, соединяющей Санкт-Петербург и Москву, в массовом ДТП столкнулись 25 автомобилей. В результате аварии образовалась многокилометровая пробка. Позже данные были уточнены, согласно которым столкнулась 41 машина, в том числе семь грузовиков.

Пострадал грузовик, перевозивший битум - горячая масса стала вытекать из автомобиля. Двенадцать человек, в том числе четыре ребенка пострадали, один человек погиб.