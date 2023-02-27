Две атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск» в 2023 году поступят в ВМФ

Отмечено, что теперь «Севмаш» обладает соответствующей возможностью, чтобы сдавать по одной-две АПЛ в год.

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Стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск» атомные подводные лодки в текущем году будут переданы Военно-морскому флоту России. Об этом информировали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Отмечено, что «Севмаш» набрал такой ритм, который позволяет сдавать по одной-две атомных подводных лодки в год. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

«Так было в 2021 году и в 2022 году. Надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Александр III" и многоцелевая - "Красноярск"», - приводит его слова агентство.

Так, стратегическая атомная подводная лодка «Александр III» относится к проекту 955, «Борей-А», а многоцелевая «Красноярск» - к проекту 885, «Ясень-М».

Немногим ранее Рахманов рассказал, что к 2028 году атомные подлодки строить будут в течение шести лет, а не семи, как прежде. Новшества затронут суда, которые будут заложены в 2027 году.