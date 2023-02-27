Обозреватель Focus заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе
По данным Focus, Украина столкнулась с проблемой одиночества вопреки заявления западных политиков о поддержке Киева.
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Обозреватель Focus Габор Штайнгарт привел данные об ослаблении поддержки Украины общественными структурами на Западе. Об этом сообщает RT.
По данным Штайнгарт, Украина остро ощущает проблему одиночества вопреки заявления западных политиков о дружеской поддержке Киева. По мнению журналиста, слова западных политиков лишь создают иллюзию помощи, «дымовую завесу», которая скрывает реальное положение вещей.
«Неудобная правда такова: Украине и ее президенту становится одиноко», — заключил журналист.
Ранее сообщалось, что Зеленский включил в черный список уполномоченных по правам ребенка, заподозрив их в том, что они «похищают украинских детей».