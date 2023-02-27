Путин заявил, что личный состав ССО доказал верность присяге в зоне спецоперации

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В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций доказали свои верность присяге, защищая Россию от украинских нацистов и выполняя приказы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении в честь Дня Сил специальных операций.

«Ваш жизненный выбор - это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», -заявил Путин.

Сегодня, 27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов, отметив их профессионализм и верность Родине.