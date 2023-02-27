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Попытки снять с танка Т-72 цветы, возложенные в поддержку российских бойцов, попали на видео

Анастасия Бобылева
08:59 27.02.2023
Ранее стало известно, что местная полиция угрожала жительнице Берлина, принесшей к импровизированному мемориалу цветы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На видео попала сотрудница, которая пыталась снять с танка Т-72 у российского посольства в Берлине цветы, возложенные одной из местных жительниц. На опубликованных кадрах видно, как она пытается запретить жителям города приносить к танку цветы.

Вокруг танка можно увидеть множество цветов: их принесли местные в поддержку российских бойцов. Однако властям такое проявление гражданской позиции не понравилось.

Ранее было опубликовано видео разговора полицейских с женщиной, бросившей букет на Т-72. Она спросила у сотрудников правоохранительных органов, по какому закону ей запрещено возлагать к танку цветы, на что те пригрозили отвести женщину в неизвестном направлении.

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