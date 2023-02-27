Попытки снять с танка Т-72 цветы, возложенные в поддержку российских бойцов, попали на видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На видео попала сотрудница, которая пыталась снять с танка Т-72 у российского посольства в Берлине цветы, возложенные одной из местных жительниц. На опубликованных кадрах видно, как она пытается запретить жителям города приносить к танку цветы.

Вокруг танка можно увидеть множество цветов: их принесли местные в поддержку российских бойцов. Однако властям такое проявление гражданской позиции не понравилось.

Ранее было опубликовано видео разговора полицейских с женщиной, бросившей букет на Т-72. Она спросила у сотрудников правоохранительных органов, по какому закону ей запрещено возлагать к танку цветы, на что те пригрозили отвести женщину в неизвестном направлении.