Добровольцы из Турции проходят боевое слаживание в запорожском батальоне

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Граждане Турции рассказали, почему решили вступить в запорожский батальон. Они будут служить бок о бок с российскими солдатами: бороться против украинских националистов. Турецкие добровольцы говорят, что хотят внести свой вклад в освобождение Донбасса и в налаживании мира на воюющих территориях.

«Приехал из Турции поддерживать наших русских братьев. Их поддерживают и те, с кем я приехал - мои друзья. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит, что происходит на Украине и здесь, мы понимаем и знаем что Россия не против Украины, а против нацистов которые управляют Украиной, которые пытаются завладеть этим государством», - рассказал доброволец из Турции с позывным «Узун».

Сейчас в планах у новобранцев - интенсивный курс боевой подготовки. Бойцам предстоит пройти слаживание. Выстроить взаимопонимание, ведь некоторые из вновь прибывших не говорят по-русски. После чего группы батальона приступят к выполнению реальных боевых задач.

Ранее мы показывали подготовку штурмовых отрядов на импровизированном полигоне Донецкой Народной Республики рядом с передовой. Штурмовой отряд был сформирован из новобранцев, которые прибыли из Забайкалья.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов