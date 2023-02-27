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Российские детские омбудсмены попали под санкции Зеленского

Ирина Елагина
05:13 27.02.2023
По мнению украинского президента, российские правозащитники «причастны к похищению детей».
Российские детские омбудсмены попали под санкции Зеленского
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Президент Украины Владимир Зеленский использовал надуманное обвинение в адрес российских уполномоченных по правам детей, чтобы включить правозащитников в санкционный список. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Основанием для расширения «черного» списка стали подозрения киевского режима в причастности омбудсменов «к похищению украинских детей».


Как сообщает РИА Новости, должности россиян, попавших под санкции не указываются, персональные данные совпадают защитниками прав детей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ставрополье и в других регионах. Кроме того, в «стоп-лист» на Украине внесли семь организаций, в том числе Российский Красный Крест.

Цель санкций, как следует из текста указа, - блокировать имеющие активы на Украине с запретом вывоза их за рубежа и аннулировать экономические и финансовые обязательства.

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