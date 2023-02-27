Армия Стрелок с позывным «Пожар» описал, как бойцы бьются за каждый дом под Угледаром Михаил Аброськин Кроме того, штурм дач под Угледаром показали на видео от первого лица. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Старший стрелок с позывным «Пожар» рассказал об интенсивности боевых действий в районе Угледара. По словам российского военнослужащего, линия фронта в данной местности «сильно изрезана». «Есть такие моменты, что первый дом наш, следующий - дом противника, и так же следующий дом может быть нашим. Там такая прямо каша. Из-за этого может быть непонятно, где кто сидит. Поэтому нужно быть предельно внимательным, смотреть в оба», - описывает Пожар. Кроме того, в распоряжении «Звезды» оказались кадры штурма дач под Угледаром подразделениями российских военнослужащих. Ожесточенные бои запечатлены от первого лица. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских морпехов и сил специальных операций. Противник находился в районе населенного пункта Глухое в Днепропетровской области. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика