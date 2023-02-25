ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских морпехов и сил специальных операций

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Российские военные поразили пункты временной дислокации украинских подразделений морской пехоты и сил специальных операций. Об этом в субботу заявили в Министерстве обороны.

Отмечается, что противник находился у населенного пункта Глухое в Днепропетровской области.

Напомним, что накануне в МО РФ сообщили об уничтожении командного пункта украинских националистов под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Также был поражен склад с боеприпасами.

Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ нанесли удар по скоплению боевиков. Потери противника составили до 240 человек.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов