Боррель заявил, что Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение

По словам Борреля, потребуются дополнительные переговоры для определения конкретных деталей этого процесса.

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Сербия и Косово поддержали соглашение, которое позволяет их жителям перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами.

«Лидеры Сербии и Косова согласились, что никакие более переговоры по соглашению, предложенному ЕС, не требуются. Поэтому вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст», - цитирует ТАСС Борреля, который выступил по итогам встречи в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Косова Альбином Курти.

Как заявил глава европейской дипломатии, они выразили готовность начать имплементацию соглашения, однако потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали этого процесса.

«Я созову новую встречу в середине марта», - добавил Боррель.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны Европы официально одобрили десятый пакет антироссийских санкций. В ограничения вошли 121 физическое и юридическое лицо Российской Федерации.