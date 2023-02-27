Лукашенко считает, что у Киева нет другого пути, кроме мира без предварительных условий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что единственный путь для Киева вопросе урегулирования конфликта с Россией - это заключение мирного договора уже сейчас.

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого показал в понедельник канал «Беларусь 1».

Ранее в немецкой газете Bild сообщили о готовности Запада поставить «военный ультиматум» Украине и склонить ее к переговорам с РФ в случае, если она не сможет изменить ситуацию на поле боя в свою пользу к осени 2023 года.