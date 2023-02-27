Опубликованы кадры с места столкновения «газели» с автобусом на Новорижском шоссе
В отличие от автобуса, «газель» получила серьезные повреждения переда.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
На Новорижском шоссе столкнулись «газель» и автобус. По предварительной информации, пострадали два человека.
На кадрах видно, что у «газели» сильно повреждены капот, бампер, фары и детали переда. В то время как автобус отделался боковой вмятиной и царапинами. Подробности происшествия выясняются.
Ранее стало известно о крупном ДТП на трассе М-11, соединяющей Санкт-Петербург и Москву. Столкнулись 34 машины и семь грузовиков.