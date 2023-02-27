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Замначальника метро Москвы Темникова рассказала о ходе работы на станции «Спортивная»

Игнат Далакян
22:19 27.02.2023
Заместитель начальника московского метрополитена рекомендовала москвичам пользоваться альтернативными маршрутами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель начальника московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала «Звезде» ситуацию с задымлением на станции метро «Спортивная».

«На данный момент мы занимаемся неисправностью состава. Мы его в оперативном порядке уберем с линии для того, чтобы максимально ввести в привычный график движение. На станции пассажиров нет, никто из них не пострадал», - сказала Темникова.

На месте происшествия работают службы МЧС РФ и оперативные службы метрополитена.

Заместитель начальника московского метрополитена рекомендовала пользоваться пассажиров альтернативными маршрутами. Она напомнила москвичей об МЦК «Лужники». Кроме того, для жителей столицы были запущены бесплатные маршруты «КМ» наземного городского транспорта.

Напомним, сегодня на станции «Спортивная» московского метрополитена произошло задымление из-за проблем с электродвигателем. Согласно сообщению департамента транспорта Москвы, станция временно закрыта для пассажиров.

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