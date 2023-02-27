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На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление

Вероника Волосунова
21:33 27.02.2023
Причиной задымления стали проблемы с электродвигателем, пострадавших нет.
На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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В понедельник на станции московского метро «Спортивная» произошло задымление из-за проблем с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«Станция "Спортивная" временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал», - следует из сообщения департамента в Telegram-канале. 

На месте работают сотрудники оперативных служб и МЧС. Из-за происшествия остановлено движение поездов на Сокольнической линии от станции «Парк культуры» до станции «Университет». Для компенсационного маршрута Мосгортранс выделил 40 автобусов, которые будут следовать между закрытыми станциями. Между поездами, следующими в обратном направлении, увеличены интервалы.

В Дептрансе Москвы призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями сотрудников метрополитена. В качестве аналогов рекомендовано пользоваться станцией МЦК «Лужники» или наземным транспортом.

Ранее были опубликованы кадры с места столкновения «газели» с автобусом на Новорижском шоссе. У «газели» серьезно повреждены фары, лобовое стекло, капот и бампер.

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