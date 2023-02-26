В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Первыми оповещения получили жители Днепропетровской и Полтавской областей.
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Сирены воздушной тревоги звучат в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, следует из данных официального ресурса минцифры страны.
Первыми были оповещены жители Днепропетровской и Полтавской областей. Через минуту тревогу объявили в Харьковской области, а затем в Сумской.
Накануне на всей территории Украины воздушная тревога объявлялась дважды - утром и днем.