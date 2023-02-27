Путин поблагодарил за работу участников РВИО
В том числе двух известных блогеров - Юрия Подоляку и Дмитрия Пучкова.
© Фото: пресс-служба Президента России, publication.pravo.gov.ru
Президент РФ Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями участников работы Российского военно-исторического общества. Об этом стало известно из соответствующего распоряжения главы государства.
Почетные грамоты за вклад в работу Общероссийской общественно-государственной организации РВИО будут вручены доктору исторических наук Анатолию Кошкину и гендиректору Уральской горно-металлургической компании Александру Рогожину.
Благодарности удостоены восемь человек. Среди них два блогера - Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков, журналист Михаил Онуфриенко и министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Экспертное мнение и аналитика