В стране и мире Путин поблагодарил за работу участников РВИО Вероника Волосунова В том числе двух известных блогеров - Юрия Подоляку и Дмитрия Пучкова. © Фото: пресс-служба Президента России, publication.pravo.gov.ru Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями участников работы Российского военно-исторического общества. Об этом стало известно из соответствующего распоряжения главы государства. Почетные грамоты за вклад в работу Общероссийской общественно-государственной организации РВИО будут вручены доктору исторических наук Анатолию Кошкину и гендиректору Уральской горно-металлургической компании Александру Рогожину. Благодарности удостоены восемь человек. Среди них два блогера - Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков, журналист Михаил Онуфриенко и министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов. © Распоряжение президента Российской Федерации Ранее Путин наградил орденом Дружбы американского актера Стивена Сигала, который говорил, что никогда не откажется от российского гражданства, поскольку является русским. Экспертное мнение и аналитика