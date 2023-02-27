В стране и мире Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы Вероника Волосунова Награду присудили за внесение большого вклада в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. © Фото: Нина Зотина, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы Стивена Фредерика Сигала, американского актера, являющегося спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Как следует из указа, американского актера наградили за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Ранее Стивен Сигал назвал себя русским и заявил, что не будет отказываться от российского гражданства ни при каких условиях. Экспертное мнение и аналитика