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Автоэксперт Осипов объяснил суть новых поправок в ПДД по электросамокатам

Игнат Далакян
19:59 27.02.2023
Автоэксперт рассказал, что владельцы СИМ наделяются иной степенью ответственности после поправок ПДД.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Руководитель движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов в беседе со «Звездой» объяснил суть новых поправок в ПДД по электросамокатам.

«Опыт некоторых стран показывает, что для сбора штрафов бегать и не надо. В Сингапуре, например, на некоторых перекрестках стоят полицейские из отряда мобильной полиции с весами и радарами и проверяют у проезжающих скорость и вес устройства (в Сингапуре он не должен превышать 20 кг)», - заявил Осипов, комментируя новые правила.

По мнению эксперта, одним из наиболее существенных изменений в ПДД стало ограничение по весу - средств индивидуальной мобильности(СИМ) весом более 35 кг в России больше, чем кажется.

«А нормальных обочин, по которым предложили передвигаться, гораздо меньше. Владельцам электросамокатов нужно будет двигаться при отсутствии обочин по крайней правой части правой автомобильной полосы, создавая неприятности едущим автомобилистам», - подчеркнул Осипов.

Комментируя важность наказания за ДТП с участием самокатчиков, эксперт напомнил, что раньше при столкновении с пешеходом или велосипедом нельзя было ничего сделать, потому что, по сути, пешеход врезался в «пешехода». Сейчас это уже средство индивидуальной мобильности и, соответственно, владелец наделяется иной степенью ответственности.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что ГАИ не будет гоняться за электросамокатами после введения новых правил дорожного движения. Останавливать пользователей средств индивидуальной мобильности сотрудники Госавтоинспекции будут в случае, если первые станут создавать угрозу дорожному движению.

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