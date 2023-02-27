В МВД РФ заявили, что ГАИ не будет гоняться за электросамокатами после введения новых ПДД

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После введения новых правил дорожного движения в России сотрудники Госавтоинспекции получат право останавливать нарушителей на электросамокатах, но «не будут гоняться за ними по тротуарам». Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«С точки зрения правоприменения в отношении пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности. - Прим. ред.) я бы тоже, так сказать, не стал... акцентировать сильно на этом внимание. Они же и раньше не были неподконтрольны. Да нет, не будет, конечно, полиция гоняться за ними по паркам, по тротуарам, догонять, измерять их скорость. Не ставится такой цели, в конце концов», - заявил Митрошин в ходе пресс-конференции.

По его словам, пользователи СИМ должны сами думать о своей безопасности. Правоохранители будут вмешиваться только в том случае, если человек на электросамокате создает угрозу дорожному движению. Митрошин подчеркнул, что полномочия привлечь нарушителя к ответственности имеются не только у сотрудника ГАИ, но и у участкового.

Напомним, с 1 марта в России начнут действовать скоростные ограничения для СИМ. Пользователям электросамокатов запретят разгоняться быстрее 25 км/ч, а масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов. Электросамокатам также разрешат передвигаться по правому краю проезжей части, как и велосипедистам. При этом для владельцев СИМ установят новые дорожные знаки.