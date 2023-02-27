Лавров прибыл в Баку на переговоры с президентом и главой МИД Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку с визитом. В столице Азербайджана у главы российской дипломатии запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Визит приурочен к годовщине подписания декларации о союзническом взаимодействии.
В ходе переговоров будет рассмотрен весь комплекс вопросов отношений России и Азербайджана, будут обсуждать актуальные проблемы, в том числе региональные и международные. Стороны уделят особое внимание трехсторонним договоренностям России, Азербайджана и Армении.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Алиевым. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики и безопасности на границе Азербайджана и Армении.