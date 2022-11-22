Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности на границе Армении и Азербайджана.

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Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и безопасности на границе Армении и Азербайджана стали предметом телефонного разговора президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Информацией о состоявшихся переговорах поделилась пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне», - сообщила пресс-служба Кремля.

Главы двух стран отметили важность обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана и транспортного сообщения в этом регионе Кавказа.

«Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе», - передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Алиев наметили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики.