В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ сообщили о подготовке ответных мер на санкции США и Канады

Вероника Волосунова
18:44 27.02.2023
В основе контрсанкций РФ строгая взаимность и неотвратимость наказания.
В МИД РФ сообщили о подготовке ответных мер на санкции США и Канады
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Россия готовит контрсанкции для США и Канады. Они будут основаны на строгой взаимности и неотвратимости наказания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», - следует из официального комментария на сайте МИД РФ.  

В МИД РФ отметили, что целью санкций этих двух стран является «выключение» Москвы из мировых экономических связей и ее «стратегическое поражение», что является «бесперспективным и бездумным».

После начала СВО страны Запада усилили давление на Москву и начали регулярно вводить санкции против РФ. Однако вопреки ожиданиям российская экономика достойно справилась с волной западной агрессии. Кроме того, по словам американского разведчика Риттера, освобождение России от Запада стало подарком для страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:49 В стране и мире
Лавров прибыл в Баку на переговоры с президентом и главой МИД Азербайджана
18:34 В стране и мире
Патрушев обсудил вопросы сотрудничества с президентом Алжира
17:38 В стране и мире
Из горящей на Донбасской улице в Москве квартиры спасли двоих человек
17:04 В стране и мире
В Крыму произошло землетрясение магнитудой три
15:53 В стране и мире
Дипломы бакалавров в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании
Популярное
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.