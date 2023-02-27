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Россия готовит контрсанкции для США и Канады. Они будут основаны на строгой взаимности и неотвратимости наказания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», - следует из официального комментария на сайте МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что целью санкций этих двух стран является «выключение» Москвы из мировых экономических связей и ее «стратегическое поражение», что является «бесперспективным и бездумным».

После начала СВО страны Запада усилили давление на Москву и начали регулярно вводить санкции против РФ. Однако вопреки ожиданиям российская экономика достойно справилась с волной западной агрессии. Кроме того, по словам американского разведчика Риттера, освобождение России от Запада стало подарком для страны.