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ФАС: Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей

Вероника Волосунова
17:43 27.02.2023
Компания должна была оплатить его еще в 2020 году, но решение обжаловать предписание ФАС затянуло время до 2023 года, однако все равно не увенчалось успехом и Apple пришлось погасить штраф.
ФАС: Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В ФАС сообщили об оплате американской компанией Apple антимонопольного штрафа в размере 906 миллионов рублей (или 12 миллионов долларов) по делу с «Лабораторией Касперского», деньги уже поступили в бюджет.

«22 февраля 2023 года денежные средства в размере 906 млн рублей поступили в бюджет Российской Федерации», - следует из сообщения ведомства. 

Apple обжаловала решение и предписание ФАС 2020 года о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений, однако суды трех инстанций согласились в 2022 и 2023 годах с вынесенным наказанием. В связи с чем компании необходимо было погасить задолженность.

Напомним, «Лаборатория Касперского» предъявила Apple обвинения по двум пунктам: за препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store.

В январе 2023 года ФАС снова оштрафовала Apple. Теперь компании необходимо заплатить 1,2 млрд рублей за навязывание финансовых услуг при продаже и покупке iOS-приложений. Согласно российским законам, компания должна погасить штраф в течение двух месяцев с даты его назначения.

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