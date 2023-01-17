В стране и мире ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей Ирина Елагина Американской корпорации по решению российской антимонопольной службы предстоит выплатить штраф за навязывание финансовых услуг при продаже и покупке iOS-приложений. © Фото: Sebastian Ng, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Российская Федеральная антимонопольная служба приняла решение взыскать с американской корпорации Apple более чем 1,2 млрд рублей штрафа за навязывание своих финансовых услуг российским разработчикам iOS-приложений. «В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1,177 млрд 988,7 рублей (более $17 млн) за нарушение антимонопольного законодательства», - отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства. В качестве примера противоправной деятельности в ФАС назвали случаи, когда магазин приложений App Store запрещал разработчикам iOS-приложений информировать клиентов об альтернативных способах оплаты покупок. По российским законам Apple нужно погасить штраф в течение двух месяцев с момента вступления постановления о санкциях в законную силу. Экспертное мнение и аналитика