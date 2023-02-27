Мантуров указал на необходимость возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода

Также министр передал ремонтным бригадам предприятий ОПК мобильные сервисные комплексы для проведения технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях.

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Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров указал на необходимость в сжатые сроки возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода. К решению этой задачи подключится Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех).

Мантуров посетил предприятие совместно с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, говорится в пресс-релизе министерства. Завод занимается ремонтом самолетных и вертолетных двигателей, агрегатов, вертолетных редукторов, однако с 2014 года находится в простое.

Помимо промышленных предприятий вице-премьер посетил точки торговли. Также глава Минпромторга передал ремонтным бригадам мобильные сервисные комплексы для техобслуживания военной и специальной техники в полевых условиях и вручил работникам оборонки госнаграды.

В январе Мантуров приехал в ДНР и вместе с врио главы республики Денисом Пушилиным посетил промышленные предприятия региона.