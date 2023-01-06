В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мантуров посетил промышленные предприятия ДНР вместе с Пушилиным

Елизавета Потейчук
14:00 06.01.2023
В завершение поездки глава Минпромторга передал предприятиям ДНР технику специального назначения.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"
Читайте нас на:

Заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров приехал в Донецкую Народную Республику с рабочим визитом, в ходе которого совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил ряд промышленных предприятий региона.

В частности, они посетили «Азовмаш» - производителя различного металлургического, горно-рудного оборудования, подъемно-транспортной техники и других видов продукции; предприятие «Ингаз», специализирующееся на производстве инертных, медицинских, технических газов, газовых смесей; осмотрели Мариупольский морской торговый порт, а также оценили текущее состояние «Металлургического комбината им. Ильича» - одного из старейших металлургических предприятий Мариуполя.

Мантуров указал на необходимость ответственно подходить к каждому предприятию с точки зрения организации восстановления их работы и оказанию поддержки. По словам министра, нужна комплексная и сбалансированная программа развития промышленности Мариуполя и ДНР в целом, которая поспособствует восстановлению промышленного потенциала региона в максимально короткие сроки.

«Действительно, для нас очень ценно воссоздать тот промышленный потенциал, который был и остается у Донбасса. С теми подходами и программами, как это сейчас выстроено в Российской Федерации, я вижу огромнейшие перспективы. Конечно же, при той поддержке, которая сейчас есть, предприятия возможно восстановить в той части, где это востребовано и будет полезно для регионов Российской Федерации»,- подчеркнул Мантуров.

В завершение поездки глава Минпромторга передал предприятиям ДНР технику специального назначения - мобильные сервисные комплексы, предназначенные для проведения ремонтных работ, а также наградил врио главы ДНР и особо отличившихся представителей промышленных предприятий региона ведомственными наградами.

Ранее Денис Мантуров испытал отечественный авиалайнер МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск. Так, в рамках своей поездки глава Минпромторга ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:14 Армия
Видео
МО РФ: в Запорожье перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS
12:18 В стране и мире
Украинские боевики за 15 минут до режима тишины обстреляли Донецк
11:30 В стране и мире
Росавтодор: в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста
08:59 В стране и мире
Ночь перед Рождеством в Москве стала самой холодной с начала зимы
05:10 В стране и мире
Посол Антонов: США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.