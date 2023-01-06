Мантуров посетил промышленные предприятия ДНР вместе с Пушилиным

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Заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров приехал в Донецкую Народную Республику с рабочим визитом, в ходе которого совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил ряд промышленных предприятий региона.

В частности, они посетили «Азовмаш» - производителя различного металлургического, горно-рудного оборудования, подъемно-транспортной техники и других видов продукции; предприятие «Ингаз», специализирующееся на производстве инертных, медицинских, технических газов, газовых смесей; осмотрели Мариупольский морской торговый порт, а также оценили текущее состояние «Металлургического комбината им. Ильича» - одного из старейших металлургических предприятий Мариуполя.

Мантуров указал на необходимость ответственно подходить к каждому предприятию с точки зрения организации восстановления их работы и оказанию поддержки. По словам министра, нужна комплексная и сбалансированная программа развития промышленности Мариуполя и ДНР в целом, которая поспособствует восстановлению промышленного потенциала региона в максимально короткие сроки.

«Действительно, для нас очень ценно воссоздать тот промышленный потенциал, который был и остается у Донбасса. С теми подходами и программами, как это сейчас выстроено в Российской Федерации, я вижу огромнейшие перспективы. Конечно же, при той поддержке, которая сейчас есть, предприятия возможно восстановить в той части, где это востребовано и будет полезно для регионов Российской Федерации»,- подчеркнул Мантуров.

В завершение поездки глава Минпромторга передал предприятиям ДНР технику специального назначения - мобильные сервисные комплексы, предназначенные для проведения ремонтных работ, а также наградил врио главы ДНР и особо отличившихся представителей промышленных предприятий региона ведомственными наградами.

Ранее Денис Мантуров испытал отечественный авиалайнер МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск. Так, в рамках своей поездки глава Минпромторга ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).