В Крыму произошло землетрясение мощностью в три балла
Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Черного моря.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
В Крыму произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По данным директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрия Вольфмана, подземный толчок произошел в районе Гурзуф - Алушта. Эпицентр находился на глубине 31 километра, на поверхности толчки ощущались слабо.
Ранее на востоке Турецкой Республики произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения нет.