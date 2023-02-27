В Крыму произошло землетрясение мощностью в три балла

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В Крыму произошло землетрясение магнитудой 3,5. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По данным директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрия Вольфмана, подземный толчок произошел в районе Гурзуф - Алушта. Эпицентр находился на глубине 31 километра, на поверхности толчки ощущались слабо.

Ранее на востоке Турецкой Республики произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения нет.