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Голикова: фонд поддержки участников СВО и их семей будет работать по всей России

Вероника Волосунова
17:18 27.02.2023
Ветераны СВО и их близкие смогут получить психологическую и юридическую поддержку, а также направление на реабилитацию, переобучение и помощь в поиске новой работы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
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По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, сейчас по всей России активно ведется работа над созданием единого фонда поддержки участников СВО и их семей. В связи с чем опыт открытия такого центра в Москве 27 февраля будут использовать и в других регионах, соответствующий проект находится в разработке.

«В соответствии с поручением президента страны Владимира Путина в России активно разворачивается работа по созданию фонда поддержки ветеранов СВО, членов их семей, а также семей погибших участников СВО и их семей», - сообщила Татьяна Голикова.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ветераны специальной военной операции и их близкие могут обратиться в единый центр за психологической и юридической поддержкой, получить направление на реабилитацию или переобучение. Среди услуг также  помощь в поиске новой работы.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в новых регионах РФ, действующий с 1 января 2023 года, не отличается от МРОТ в других субъектах России.

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