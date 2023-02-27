Голикова: фонд поддержки участников СВО и их семей будет работать по всей России
По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, сейчас по всей России активно ведется работа над созданием единого фонда поддержки участников СВО и их семей. В связи с чем опыт открытия такого центра в Москве 27 февраля будут использовать и в других регионах, соответствующий проект находится в разработке.
«В соответствии с поручением президента страны Владимира Путина в России активно разворачивается работа по созданию фонда поддержки ветеранов СВО, членов их семей, а также семей погибших участников СВО и их семей», - сообщила Татьяна Голикова.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ветераны специальной военной операции и их близкие могут обратиться в единый центр за психологической и юридической поддержкой, получить направление на реабилитацию или переобучение. Среди услуг также помощь в поиске новой работы.
Ранее Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в новых регионах РФ, действующий с 1 января 2023 года, не отличается от МРОТ в других субъектах России.