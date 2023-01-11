Голикова: с 1 января в новых регионах РФ действует тот же МРОТ, что и в других субъектах

Также Татьяна Голикова назвала средние прожиточные минимумы, которые действуют на новых территориях с января 2023 года. Так, в ДНР и ЛНР этот минимум составляет 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рублей.

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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января этого года в новых регионах России действует тот же МРОТ, что и в других субъектах страны.

«Что касается минимального размера оплаты труда. Уже с 1 января 2023 года будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории Россиейской Федерации в старых границах, то есть, 16 242 рубля», - заявила Голикова.

Также она назвала средние прожиточные минимумы, которые действуют на новых территориях с января 2023 года. Так, в ДНР и ЛНР этот минимум составляет 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на отдельных территориях новых регионов - не повод откладывать решение проблем людей.