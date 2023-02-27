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Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине

Игнат Далакян
16:26 27.02.2023
Конфликт дошел до рукоприкладства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Напротив посольства Российской Федерации в Берлине, где установлен танк Т-72, разгораются конфликты.

На опубликованных кадрах можно заметить, как ситуация дошла и до рукоприкладства. Один мужчина ударил женщину, которая помешала ему сбросить цветы с российского танка.

Ранее на видео попали попытки снять с танка Т-72 цветы, которые были возложены в поддержку российских военнослужащих. Женщина пыталась запретить местным жителям приносить к установленному напротив посольства России в Берлине цветы.

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