Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Напротив посольства Российской Федерации в Берлине, где установлен танк Т-72, разгораются конфликты.

На опубликованных кадрах можно заметить, как ситуация дошла и до рукоприкладства. Один мужчина ударил женщину, которая помешала ему сбросить цветы с российского танка.

Ранее на видео попали попытки снять с танка Т-72 цветы, которые были возложены в поддержку российских военнослужащих. Женщина пыталась запретить местным жителям приносить к установленному напротив посольства России в Берлине цветы.