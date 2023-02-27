Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководством силового блока заявил, что силовики страны должны быть готовы реагировать на агрессию.

«Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», - цитирует РИА Новости белорусского президента.

Кроме того, лидер государства запросил характеристику внутриполитической и военной обстановки вокруг Белоруссии в текущих условиях, а также потребовал от сотрудников силовых структур соблюдать «жесточайшую дисциплину». Лукашенко подчеркнул, что такая дисциплина в особенности необходима на белорусской границе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.