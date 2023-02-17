В стране и мире Путин и Лукашенко начали переговоры в резиденции Ново-Огарево Игнат Далакян Встреча лидеров двух государств в подмосковной резиденции президента РФ началась с оптимистичной ноты. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в государственной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Встреча глав двух государств началась с оптимистичной ноты. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда расположен к диалогу с Александром Лукашенко. Официальный представитель Кремля таким образом высказался по поводу намерения президента Белоруссии провести встречу лидеров России и США в Минске. Экспертное мнение и аналитика