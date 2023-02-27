В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве задержали более 300 подростков из-за беспорядков 24 и 25 февраля

Вероника Волосунова
15:55 27.02.2023
По предварительным данным, они являются участниками движения «Редан». Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве. Большинство несовершеннолетних отпустили.
В Москве задержали более 300 подростков из-за беспорядков 24 и 25 февраля
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
Читайте нас на:

За 24 и 25 февраля в Москве задержали более 350 человек, причастных, по данным силовиков, к неформальному движению «Редан», 319 из них являются несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По словам собеседника агентства, у задержанных изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Причиной беспорядков в праздничные выходные стало оскорбление «лиц неславянской внешности» участниками движения «Редан» в ходе трансляции в Telegram 23 февраля. Затем группа подростков спустилась в метро и на станции «Лубянка» подралась с другой компанией. Одному из участников брызнули в лицо из баллончика. 

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обвинения предъявлены троим подросткам. По результатам проверки было принято решение отпустить большинство несовершеннолетних. В отношении 11 родителей составлены административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее в казахстанском Петропавловске девятиклассник, состоявший на психиатрическом учете, напал на троих школьников с ножом и топором. Двое из пострадавших оказались в реанимации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:53 В стране и мире
Дипломы бакалавров в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании
15:16 В стране и мире
Видео
Схрон с боеприпасами украинских боевиков обнаружили в Запорожской области
14:39 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении оперативного центра спецопераций «Запад» украинских боевиков
14:11 В стране и мире
«Транснефть» прекратила транспортировку топлива в Польшу
13:30 В стране и мире
Песков рассказал, каковы шансы на переговоры с киевским режимом
Популярное
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Путин: русский народ в случае распада РФ может расколоться на «московитов, уральцев»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.