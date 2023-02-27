В Москве задержали более 300 подростков из-за беспорядков 24 и 25 февраля

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За 24 и 25 февраля в Москве задержали более 350 человек, причастных, по данным силовиков, к неформальному движению «Редан», 319 из них являются несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По словам собеседника агентства, у задержанных изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Причиной беспорядков в праздничные выходные стало оскорбление «лиц неславянской внешности» участниками движения «Редан» в ходе трансляции в Telegram 23 февраля. Затем группа подростков спустилась в метро и на станции «Лубянка» подралась с другой компанией. Одному из участников брызнули в лицо из баллончика.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обвинения предъявлены троим подросткам. По результатам проверки было принято решение отпустить большинство несовершеннолетних. В отношении 11 родителей составлены административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее в казахстанском Петропавловске девятиклассник, состоявший на психиатрическом учете, напал на троих школьников с ножом и топором. Двое из пострадавших оказались в реанимации.