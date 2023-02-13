Напавший на троих учеников с ножом и топором девятиклассник задержан в Петропавловске

Согласно имеющейся информации, он состоял на психиатрическом учете, а в школе не было охранников.

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В Казахстанском Петропавловске задержали девятиклассника, напавшего на троих школьников с ножом и топором. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В момент нападения юноша был в маске, но полиции все равно удалось оперативно его найти и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Сегодня утром в результате нападения пострадали трое школьников, учащихся в девятом и десятом классах: двое мальчиков и девочка. Пострадавшие госпитализированы с колотыми ранами головы и предплечья.

«Тринадцатого февраля 2023 года в 7.50 часов ученик 9 класса средней школы №4 города Петропавловска пришел на занятие, принес в сумке топор и нож. Ранил троих детей», - добавила пресс-служба городской администрации в социальных сетях.

По предварительной информации, задержанный находится на психиатрическом учете. Кроме того, в учебном заведении не было сотрудников охраны.

Ранее в центре скандала оказалась школа №173 г. Санкт-Петербург. Ее учащиеся сняли видео с издевательствами над мальчиком без ног. Кадры вызвали шокирующую реакцию общественности, но в результате оказались «жестким розыгрышем».