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Аналитик Юшков рассказал о «хитрой игре» Польши вокруг прекращения поставок нефти из РФ

Игнат Далакян
15:18 27.02.2023
Эксперт рассказывает, что Польша перестала подавать заявку на прокачку к себе нефти и производить оплату, в то же время обвиняя российскую сторону в прекращении поставок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress
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Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал о «хитрой игре» Польши, комментируя информацию о прекращении поставок нефти из России.

«В реальности остановка поставок произошла из-за самой Польши. Поляки весь 2022 год говорили, что с 1 января еще прекратят закупку российской нефти по нефтепроводу "Дружба", и призывали к этому же немцев», - рассказывает аналитик.

Согласно его словам, в итоге немецкая сторона отказалась закупать российскую нефть по данному газопроводу, а Польша продолжила, чем представила себя в невыгодном свете.

«Они просто перестали подавать заявки на прокачку к себе нефти и, соответственно, оплачивать эту прокачку и все начинают "валить" на Россию», - объяснил Юшков.

Эксперт считает, что польская сторона пытается скрыть собственные же действия и обвинить в этом Россию. Хотя, как объясняет Юшков, в реальности Польша не соблюла все бюрократические процедуры, не подала заявку на прокачку и не оплатила услуги по транспортировке.

«Я думаю, что это такая хитрая игра поляков, чтобы и лицо сохранить, чтобы не покупать российскую нефть и чтобы неустойку не платить за то, что они срывают контракт, который раньше подписывали», - заключил аналитик.

Напомним, что российская компания «Транснефть» прекратила транспортировку топлива в Польшу. По словам официального представителя компании Игоря Демина, с польской стороны не пришли маршрутные поручения и оплата.

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