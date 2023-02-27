В ДНР нашли украинский схрон с боеприпасами и уничтожили его на месте

Бойцы Росгвардии нашли ручные гранаты, мины, выстрелы к РПГ-7, емкости, предположительно, с горючими веществами, а также банку с пластидом, начиненную поражающими элементами и обмотанную проводами.

© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия

В заброшенном доме в ДНР вблизи маршрутов передвижения российских войск был обнаружен украинский схрон с боеприпасами. Росгвардия предоставила видео, демонстрирующее тактику действий досмотра подозрительных строений.

«Схрон мог быть использован для совершения диверсионно-террористического акта, так как располагался вблизи маршрутов передвижения войск», - говорится в сообщении.

В доме были найдены мины к миномету, ручные гранаты, выстрелы к гранатомету РПГ-7, а также емкости, предположительно, с горючими веществами.

Кроме этого, росгвардейцы обнаружили банку с пластидом массой до трех килограммов, она была начинена поражающими элементами и обмотана проводами.

Взрывоопасные предметы были обезврежены на месте накладным зарядом. При этом были соблюдены все меры безопасности.

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