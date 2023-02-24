Российские военные поразили пункт управления 127-й бригады теробороны в Перемоге

Также был уничтожен командный пункт украинских националистов под Авдеевкой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За сутки ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям украинских националистов на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142 районах. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Отмечается, что был нанесен удар по пункту управления 127-й бригады территориальной обороны. Он находился в районе населенного пункта Перемога в Харьковской области.

Напомним, также российские военные уничтожили командный пункт украинских националистов под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Кроме того, был нанесен удар по складу с боеприпасами.

А в районах населенных пунктов Раздолье и Богатырь в ДНР и Малиновка в Запорожской области уничтожили четыре склада с боеприпасами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов