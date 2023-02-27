Историк флота Жаворонков рассказал, как ядерные мини-установки изменят подводный флот РФ

По словам эксперта, Россия сохраняет первенство в области строительства подлодок, поэтому при должной унификации через пару десятков лет дизельные субмарины канут в Лету.

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В ближайшие 20-30 лет российский подводный флот может полностью перейти на атомные силовые установки. Как рассказал «Звезде» историк флота Дмитрий Жаворонков, Россия лидирует в области строительства субмарин, поэтому полный переход на АПЛ возможен в обозримом будущем.

«Мы движемся в этом смысле по собственному пути, он отчасти коррелирует с путем США, у которых в принципе нет дизельных АПЛ. Видимо, мы идем к тому же. Германия, Япония, у них есть воздухонезависимая установка. Она нужна, чтобы лодка дольше не всплывала и двигатели ее работали безотносительно атмосферного воздуха. Но даже у совершенных немецких подлодок это требует вскрытия», - рассказал «Звезде» эксперт.

Историк напомнил, что у России одна из лучших в мире компетенций по атомным энергоустановкам как для боевых надводных кораблей и гражданских судов, так и для подводных лодок.

«Видимо, мы сохраним первенство на долгие годы. Судя по всему, все наши субмарины получат атомный двигатель. Мы унифицируем все энергоустановки всех подводных лодок через 20-30 лет, когда последние дизельные выйдут из эксплуатации. Чем однотипнее будут энергоустановки кораблей, не важно подводных или надводных, тем проще будет их обслуживать», - заключил Жаворонков.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что в России ускорится темп производства атомных подводных лодок. Начиная с 2028 года на это планируется тратить не семь лет, а шесть.