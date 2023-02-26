Армия Армия Армия

Российские военные из САУ «Мста-С» уничтожили огневые точки украинских боевиков

07:31 26.02.2023
Контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялся при помощи БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работа расчетов 152-мм​ самоходно-артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Южного военного округа в рамках спецоперации. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по огневым позициям украинских боевиков.

Расчеты САУ уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства ПВО, пункты управления и долговременные огневые точки. Артиллеристы оперативно меняют позиции.

Контроль поражения целей осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов. Также БПЛА помогают корректировать огонь.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военнослужащие нанесли точечный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по позициям украинских националистов на Марьинском направлении.

Огонь ведут бойцы 5-ой бригады 1-го армейского корпуса. Расчеты «Градов» поддерживают пехоту, которая развивает успешное наступление на врага.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:24 В стране и мире
Маск: нет никаких сомнений, что на Украине в 2014 году произошел госпереворот
05:20 В стране и мире
Видео
Борисов: российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле-мае
04:25 В стране и мире
Полянский рассказал о давлении Запада при голосовании за антироссийскую резолюцию ГА ООН
03:41 В стране и мире
Постпредство РФ при ЕС: антироссийские санкции приняты без одобрения СБ ООН, поэтому незаконны
02:17 В стране и мире
Видео
Немцы осыпали цветами выставленный украинцами танк у посольства РФ
Популярное
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.