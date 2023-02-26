Российские военные из САУ «Мста-С» уничтожили огневые точки украинских боевиков
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работа расчетов 152-мм самоходно-артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Южного военного округа в рамках спецоперации. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по огневым позициям украинских боевиков.
Расчеты САУ уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства ПВО, пункты управления и долговременные огневые точки. Артиллеристы оперативно меняют позиции.
Контроль поражения целей осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов. Также БПЛА помогают корректировать огонь.
Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военнослужащие нанесли точечный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по позициям украинских националистов на Марьинском направлении.
Огонь ведут бойцы 5-ой бригады 1-го армейского корпуса. Расчеты «Градов» поддерживают пехоту, которая развивает успешное наступление на врага.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов