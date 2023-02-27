В МИД КНР заявили, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами украинского конфликта

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В Пекине ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что страна поддерживает контакты со всеми участниками украинского конфликта и старается поспособствовать мирному разрешению ситуации.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса», - цитирует ее RT.

Ранее министерство иностранных дел КНР опубликовало документ с позицией по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, в которых Пекин призывает стороны к прекращению огня и указывает на необходимость противодействовать применению или угрозе использования ядерного оружия.