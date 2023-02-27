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ФСБ задержала в Севастополе двух наводчиков из спецслужб Украины

Алексей Курильченко
10:47 27.02.2023
Двое местных жителей, по данным силовиков, планировали продать украинским спецслужбам данные о расположении военных объектов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ задержали в Севастополе двух местных жителей, которые предлагали спецслужбам Украины купить у них данные об объектах Министерства обороны РФ. Задержанные подозреваются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами в качестве наводчиков.

«Установлено, что два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Один из задержанных передавал украинским спецслужбам данные о расположении военных объектах по электронной почте. Второй подозреваемый в ходе телефонного разговора заявил о намерении передать данные, но не успел реализовать свои планы. На данный момент оба фигуранта арестованы.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержал агента СБУ, который причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге. Злоумышленник, завербованный в Польше, поджигал шкафы с оборудовнием.

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