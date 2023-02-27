Боец с позывным Филин рассказал, как ВС РФ упорно идут вперед под Угледаром

Корреспондент Михаил Аброськин побывал у стратегической высоты, которую противник превратил в мощнейший укрепрайон, и увидел, насколько сложно пробивать вражеские опорники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Штурмовые отряды морпехов Тихоокеанского флота ведут бои в пригороде Угледара. Район называется Южные дачи. Наши бойцы на тяжелой бронетехнике врываются на тесные улицы пригорода.

Безопасных мест здесь нет: простреливается каждый метр, любое промедление может стоить жизни, а биться приходится за каждый дом. Пулеметы и автоматы не умолкают. Гранатометы и минометы крошат здания.

Вопреки страху, полагаясь на военное чутье и опыт, морские пехотинцы продвигаются вглубь улиц и занимают позиции. Здесь противник не достанет, и есть минутка перевести дух.

«Продвигаемся. Очень серьезный отпор дают, но наши люди не сдаются и идут вперед. С тем отпором, который там есть, с учетом того, что Запад оказывает помощь, наши ребята героические поступки делают», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Филин.

Точно также еще несколько месяцев назад российские войска на пути к Угледару выбивали противника из Никольского, а затем и из Павловки. Сегодня эти населенные пункты стали плацдармом для развития наступления.

В ходе боев нашим военным удалось закрепиться на южных подступах к Угледару. Одновременно российские штурмовики наступают с севера. Задача одна - освободить город, что может изменить расклад сил на всей линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов