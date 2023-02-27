Нарышкин: длительная встреча с Бернсом вряд ли была бы возможна при дерзком и высокомерном поведении одной из сторон

Продолжительная встреча в Анкаре могла не состояться, если бы стороны вели себя «дерзко и высокомерно», заявил глава СВР.

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Встреча главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, которая состоялась в прошлом году, оставила у главы российской службы позитивное впечатление. Нарышкин отметил, что диалог мог не состояться, если бы одна из сторон вела себя «дерзко и высокомерно».

«Я до сих пор сохраняю позитивную оценку характера и результатов встречи с моим коллегой Уильямом Бернсом в ноябре прошлого года в Анкаре. Встреча была содержательной, проходила в комфортной обстановке. И я сохраняю большое уважение к нему как к очень опытному дипломату, ну и как к своему коллеге, который имеет пока не очень большой опыт на должности директора ЦРУ... Встреча шла около 2,5 часа, и это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо и высокомерно», - заявил Нарышкин.

Директор СВР добавил, что негативная оценка встречи со стороны Бернса могла быть связана с тем, что Нарышкин в ходе беседы выражал не только свое мнение, но и «мнение миллионов россиян».

Напомним, встреча Нарышкина и Бернса состоялась в ноябре прошлого года в Анкаре по инициативе американской стороны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече обсуждались темы «чувствительного характера».