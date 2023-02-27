Гранатометчики уничтожили бронетехнику «врага» из РПГ-7 в Амурской области

С гранатометчиками провели тренировки по маскировке, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, ведению огня.

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Расчеты противотанковых гранатометов отточили навыки стрельбы на полигоне Екатеринославский в Амурской области.

Военнослужащие вели огонь из РПГ-7 по мишеням, имитирующим вражескую бронетехнику. На кадрах российского оборонного ведомства показано, что военнослужащие не только передвигаются и стреляют из гранатометов, но и из автоматов Калашникова.

Занятия проходили под руководством опытных офицеров. Военнослужащим также рассказали о боевых возможностях гранатометов различных модификаций.

Ранее корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин побывал у стратегической высоты под Угледаром и увидел, насколько сложно пробивать вражеские опорники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов