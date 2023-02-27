Артиллеристы ВДВ уничтожили около 20 боевиков на украинском опорном пункте

Удар по противнику наносился в тесном взаимодействии с разведчиками-десантниками.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало совместную боевую работу разведчиков и расчетов гаубиц Д-30 ВДВ в зоне спецоперации. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, при этом было уничтожено около 20 украинских боевиков.

Удар по врагу наносился в тесном взаимодействии с разведчиками ВДВ. Они обнаружили взводный опорный пункт противника и немедленно передали координаты на пункт управления артиллерией.

«Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях», - говорится в сообщении.

При этом, как добавили в МО РФ, от получения этих координат до нанесения удара прошло не более двух минут. С первыми же выстрелами разведгруппа десантников корректировала огонь, чтобы причинить врагу как можно более серьезный ущерб.

Ранее «Звезда» показала момент уничтожения украинской артустановки расчетом российской гаубицы «Мста-С».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов